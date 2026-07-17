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Где в Крыму отдохнуть дешево и без толп: личный обзор семи поселков

Где в Крыму отдохнуть дешево и без толп: личный обзор семи поселков

Многие мои знакомые, планируя отпуск, сразу представляют переполненные набережные Ялты или Алушты. Я и сама долгое время считала, что бюджетный и при этом комфортный отдых на полуострове — это что-то из области фантастики.

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