Это фиаско, братан. Самый дорогой проект Пентагона улетел в трубу

Пока все западные и небратские СМИ обсуждают возможную отправку истребителей F-16 небратьям (речь идёт о самолётах, впервые поднявшихся в воздух в далёком 1974 году), Соединённые Штаты Америки разбирают полёты новейшего истребителя F-35.