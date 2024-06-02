Это фиаско, братан. Самый дорогой проект Пентагона улетел в трубу

Пока все западные и небратские СМИ обсуждают возможную отправку истребителей F-16 небратьям (речь идёт о самолётах, впервые поднявшихся в воздух в далёком 1974 году), Соединённые Штаты Америки разбирают полёты новейшего истребителя F-35.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии