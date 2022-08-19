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В Дагестане ранили отставного подполковника МВД, депутата и заместителя имама

В дагестанском селе Алмак Казбековского района произошла стрельба. Как рассказал ТАСС глава села Мухудин Салаев, пострадали четыре человека: сельский депутат, заместитель имама, местный житель и бывший подполковник полиции.

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