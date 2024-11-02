Девушка, которая угрожала строителям пистолетом и оскорбляла их, была арестована на два месяца

В Москве задержана женщина, которая угрожала пистолетом строителям и оскорбляла россиян. Инцидент произошел в доме на улице Ухтомского ополчения, где гражданка возмутилась ночной работой строительных бригад, устанавливавших дверь для соседей.
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