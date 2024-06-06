Гуцул заявила о стремлении властей Молдавии истребить оппозицию в стране

Власти Молдавии стремятся полностью истребить оппозицию в стране из страха потерять власть и оказаться под уголовным преследованием, заявила 6 июня глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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