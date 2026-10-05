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Регионы России

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Российский фильм «Пастбища богов» признан лучшим полнометражным фильмом International Thai Film Festival

Российский фильм «Пастбища богов» признан лучшим полнометражным фильмом International Thai Film Festival

Российский фильм «Пастбища богов» режиссёра Анара Аббасова стал победителем International Thai Film Festival 2026 в Бангкоке, получив награду Best Feature Film — «Лучший полнометражный фильм».

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