Дешевые смартфоны Samsung получат важное улучшение камеры: в Galaxy A17 появится система OIS

Одни из самых дешевых смартфонов Samsung — линейки Galaxy A1X (актуальная модель — Galaxy A16) — начнут снимать лучше за счет доработанной камеры: она впервые получит технологию оптической стабилизации изображения (OIS).
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