Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

Вообще, мне иногда старорежимных мужичков даже жалко. Из всех рычагов влияния у них остались лишь два: «Тогда я не буду платить за твой кофе» и «Тогда я на тебе не женюсь, и детей твоих обеспечивать не буду, а буду только иногда встречаться с тобой ради секса».