Всё о разводах
Когда сердце напо...Ваши истории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о разводах

43 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Хорошо, что в фильме многое пропустили и не показали, что в книге написано. А так Шунечка показан, как военный герой,...«Благословите жен...
  • Божко ОИ
    Мне тоже этот товарищ всегда был глубоко неприятен, и никогда не понимала, почему она все это терпела«Благословите жен...
  • Надежда Кувыкина
    Какая сейчас разница... Этот фильм никто из молодёжи не смотрит... У них есть блокеры, которые научат жизни...))) =(((«Благословите жен...

Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

Вообще, мне иногда старорежимных мужичков даже жалко. Из всех рычагов влияния у них остались лишь два: «Тогда я не буду платить за твой кофе» и «Тогда я на тебе не женюсь, и детей твоих обеспечивать не буду, а буду только иногда встречаться с тобой ради секса».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх