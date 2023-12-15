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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Глава Мурманской области принял участие в открытии движения через Тулому

Глава Мурманской области принял участие в открытии движения через Тулому

МУРМАНСК, 15 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин во время VI съезда железнодорожников торжественно открыл рабочее движение по мосту через Тулому – от станции Выходной к порту «Лавна» на западном побережье Кольского залива в Мурманской области.

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