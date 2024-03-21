Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress "Дядя Турал" порешал? Детей мигрантов, насмерть забивших прохожего, могут отпустить Юные узбекистанцы с особой жестокостью избили незнакомца в парке Петербурга.
А сердце оно такое, реагирует на всякую ерунду... Ребята всего-то похулиганили!
Комментарии
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Сергей Самойлов
прям секрет полишенеля 😀
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я не пойму, эти мигерЫ купили местную власть, полицию, прокуратуру, а может и правительство руками диаспор, лоббистов- предателей России и народа!!!??? Доколе будет течь РУССКАЯ КРОВЬ???? Или эти ввозные звери и их звереныши так "культурно" ассимилируются, убивая, грабя, насилуя и разносят болезни и наркоту, коррупцию это ЧЕ????? АССИМИЛЯЦИЯ???? Кто автор!!!??? Эти триклятые враги РУССКОГО НАРОДА, КОРЕННОГО И МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО (тем кто купил себе паспорт РФ из ср.азии и паразитируют на бюджете созданный не ими и не их баями , я гражданами не считаю) хуже, чем бандеровцы в стране 404, которым только бабло в ..бло, а Россия по..ую!!! Власть скажи народу правду - полиция кому служит своим ГРАЖДАНАМ РОССИИ или этим озверевшим чебурекам!!!??? Или НАРОДУ РОССИИ НУЖНО ХОДИТЬ ВООРУЖЕННЫМИ, ЧТОБЫ ЭТИХ ЗВЕРЕЙ ОТСТРЕЛИВАТЬ!!!??? ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЛАСТЬ В ДОЛЖНОСТЯХ ДОЛЖНА ПОНЯТЬ, ЧТО ЗАЩИТА ГРАЖДАН РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛГОМ ПЕРЕД КОРЕННЫМ НАРОДОМ РОССИИ!!!????
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3 час.
В
Владимир
Пока Хуснуллин - ни чего не поменяется....
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1 час.
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