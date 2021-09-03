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Новый город Спутник построят в 30 километрах от Владивостока

Новый город Спутник построят в 30 километрах от Владивостока

В тридцати километрах от Владивостока построят новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек. Об этом в пятницу, 3 сентября, говорится в сообщении Минвостокразвития, которое было распространено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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