Фестиваль «Московская весна» пройдет на Перерве

«Московская весна». Фото: Е. Самарин, пресс-служба мэра и Правительства МосквыВ столице начался традиционный фестиваль «Московская весна» который пройдет с 28 апреля по 9 мая на 27 площадках столичных округов, в том числе и в районе Марьино.