Марьинский вестник

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  • Валерий Соловьев
    Нет. Никогда в Москве не было этой заразы. Можно было в любом парке в кафе заказать шашлык, или мороженое. А теперь, ...Нужны ли в районе...
  • Наталья Богочарова
    А об этом надо сообщать в прессе???🤦‍♂️На Братиславской ...

Фестиваль «Московская весна» пройдет на Перерве

Фестиваль «Московская весна» пройдет на Перерве

«Московская весна». Фото: Е. Самарин, пресс-служба мэра и Правительства МосквыВ столице начался традиционный фестиваль «Московская весна» который пройдет с 28 апреля по 9 мая на 27 площадках столичных округов, в том числе и в районе Марьино.

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