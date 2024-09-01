Сергунина назвала самые популярные места Москвы для съемок фильмов и сериалов

Парки, усадьбы, центральные площади: какие локации чаще всего выбирают для съемок фильмов и сериалов в МосквеБолее тысячи съемок в столичных парках, на улицах и других площадках согласовали с начала 2024 года с помощью «Москино» .
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