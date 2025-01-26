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Кузьменко вспомнил как забивать! Русский снайпер сделал победный дубль за «Калгари» — у него есть шанс спасти сезон

Кузьменко вспомнил как забивать! Русский снайпер сделал победный дубль за «Калгари» — у него есть шанс спасти сезон

Про Андрея все уже успели забыть.Всего два года назад Андрей Кузьменко зажигал за «Ванкувер» и остановился в шаге от отметки в 40 забитых голов.

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