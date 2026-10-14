© Владимир Астапкович/РИА Новости ВСУ ночью направили на российские регионы более 900 дронов. В Саратовской области из-за атаки погибла женщина, повреждены несколько жилых домов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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