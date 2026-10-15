РЕН ТВ В Таиланде 45-летний инвалид-продавец лотереи был убит из-за долга в 5 тыс. бат (12,5 тыс. рублей), его тело нашли в реке.
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