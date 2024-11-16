В России могут обязать детей давать присягу

Члены комитета Государственной думы по делам СНГ, возглавляемые Леонидом Калашниковым, инициировали законопроект, который предполагает введение обязательства приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии