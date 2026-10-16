Политнавигатор Политика Украины и Запада после начала СВО в отношении России привела к тому, что даже так называемая «пятая колонна» прозрела и изменила свои взгляды.
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Росийская "элита" считала что следует западные либерально-демократические ценности ставить выше государственных интересов России, при этом живя в стране, где всегда объединялись против ущемления "национальной идентичности" и "соборности", воспитанных на традициях общины.
Однако на Западе не приняли этих эмигрантов из российской "элиты", как бы они не старались показать себя "оппозиционерами" тех российских "государственников", которые смогли показать Западу что только равноправные отношения могут быть между странами, в том числе в торгово-экономических операциях.
Заголосила любительница купаться в дерьме! Вот что животворящее гуано делает! Мозги у таких идиоток прочищает.
Да не прозрела. Готовит почву для возвращения. Настало время пятую колонну возвращать для продолжения раскачки.
И что?Эта обезьяна прозрела?И теперь всех инноагентов понять и простить?Нет уж,суки,хлебайте свои круассаны и вытирайте ебало кружевными труселями,запад вам поможет.
Да ладно...
вас можно только напалмом выжечь! вы же как гниды плодитесь с микро доли секунд....
Ни одна власть вас НИГДЕ в мире уничтожить не смогла, увы...
Молодец !!!
Ну что ж, теперь Зелю будем благодарить? А пятая колонна не кончается. Министры с деньгами бегут на Запад. Видно Зеля что то не доработал. А народ никогда и не сомневался, что пятая колонна состоит только из тупых и жадных. Надолго ли она прозрела?