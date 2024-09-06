Депутат Госдумы призвала россиянок рожать много детей сразу после школы

Депутат Государственной думы России от Свердловской области, заместитель главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева заявила, что россиянки должны рожать сразу после школы — в 18−19 лет, а потом строить семью во время учёбы в вузе.