Депутат Госдумы призвала россиянок рожать много детей сразу после школы

Депутат Государственной думы России от Свердловской области, заместитель главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева заявила, что россиянки должны рожать сразу после школы — в 18−19 лет, а потом строить семью во время учёбы в вузе.
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