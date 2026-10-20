Сентябрь в Озерках всегда пахнет одинаково: горьким дымом сжигаемой картофельной ботвы, антоновскими яблоками, которые падают в высокую мокрую траву с глухим, сочным стуком, и речной сыростью, тянущейся снизу, от заросших камышом берегов тихой Межи.