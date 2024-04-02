Саратовский охотнадзор зафиксировал более 20 нарушений в последние выходные марта

В регионе с третьей субботы месяца начался сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. По результатам проверок, проведенных инспекторами охотнадзора 30 и 31 марта, выявлено, что наиболее распространенными нарушениями стали охота без соответствующего разрешения и ношение охотничьего оружия вне чехла.