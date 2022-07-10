"Мощный заряд страсти": на 2 знака зодиака обрушится любовная энергия Венеры с 9 июля

"Мощный заряд страсти": на 2 знака зодиака обрушится любовная энергия Венеры с 9 июля

Астрологи рассказали, какие знаки зодиакального круга накроет мощный заряд страсти уже с 9 июля. Любовная энергия Венеры обрушится на представителей двух созвездий, а долгожданное знакомство произойдет очень скоро.

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