РИА Новости: старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля

Стала известна дата старта следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый тур чемпионата России в сезоне-2024/25 стартует 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год.