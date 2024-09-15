Участник марафона «Пушкин-Петербург» продекламирует «Евгения Онегина» во время забега

Он выучил роман в стихах наизусть Сегодня, 15 сентября, на старейшем в России забеге «Пушкин-Петербург» будут устанавливаться не только спортивные, но и литературные рекорды: участник марафона Виталий Абрамович будет декламировать «Евгения Онегина» по пути из Пушкина на Дворцовую площадь.
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