Участник марафона «Пушкин-Петербург» продекламирует «Евгения Онегина» во время забега

Он выучил роман в стихах наизусть Сегодня, 15 сентября, на старейшем в России забеге «Пушкин-Петербург» будут устанавливаться не только спортивные, но и литературные рекорды: участник марафона Виталий Абрамович будет декламировать «Евгения Онегина» по пути из Пушкина на Дворцовую площадь.