"Батюшки мои": Женщина вышла на улицу в Обнинске и обомлела, здесь нет русских лиц

Avia.pro - СМИ Вилайет Обнинск. В этом бывшем русскоязычном городке добрые славянские души больше не чувствуют себя как дома.
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