Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Батюшки мои": Женщина вышла на улицу в Обнинске и обомлела, здесь нет русских лиц

"Батюшки мои": Женщина вышла на улицу в Обнинске и обомлела, здесь нет русских лиц

Avia.pro - СМИ Вилайет Обнинск. В этом бывшем русскоязычном городке добрые славянские души больше не чувствуют себя как дома.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Почти закончили внедрение.
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13 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Беда пришла откуда не ждали, наверное, пора вооружаться, если нас некому защитить.
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10 час.
Садыков Алексей
это фейковый вброс. будьте разумны
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2 час.

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