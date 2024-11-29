Ученые раскритиковали доклад Мухетдинова «Золотое время для Руси»: в чем причина

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. На II Международной научной конференции «Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике» в Екатеринбурге состоялся доклад доктора теологии, профессора Дамира Мухетдинова, который вызвал бурные обсуждения в научном сообществе и за его пределами.