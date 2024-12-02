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Продажа билетов на «Щелкунчика» в Большом стартует 2 декабря

Продажа билетов на «Щелкунчика» в Большом стартует 2 декабря

В этом году билеты будут продаваться только онлайн на официальном сайте театра. Часть билетов будет зарезервирована по программе «Пушкинская карта», для молодежи, для участников СВО и членов их семей, а часть продана на аукционе на площадке «Сбербанк-АСТ».

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