Российская армия наступает в Курской области: свежие новости на утро, 21.02.2025 - бои на границе с Сумской областью усиливаются

В Курском приграничье на утро 198-го дня боевых действий сохраняется напряженная обстановка. Российские войска продолжают наступление, вытесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ) с оккупированных территорий региона и переходя в контрнаступление на ряде участков, включая территорию Сумской области.