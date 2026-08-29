Мексика: Семь человек были убиты, когда десятки предполагаемых боевиков из Лос-Тлакос ворвались в район Серро-де-лас-Лумбрерас в муниципалитете Сан-Мигель-Тотолапан, штат Герреро, ранним утром 27 августа после того, как жители, как сообщается, отказались продать свою землю для лесохозяйственных работ.
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