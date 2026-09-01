Трамп подтвердил удары США по радам Ирана и пригрозил новыми ударами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары Соединенных Штатов по Ирану во вторник были направлены на радары, поскольку без них иранские силы «совершенно слепы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Демократы показыв...
- В Харькове произо...
- Правительство РФ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым