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Регионы России

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Трамп подтвердил удары США по радам Ирана и пригрозил новыми ударами

Трамп подтвердил удары США по радам Ирана и пригрозил новыми ударами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары Соединенных Штатов по Ирану во вторник были направлены на радары, поскольку без них иранские силы «совершенно слепы».

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