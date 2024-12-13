Западные страны выделили Киеву кредиты за счет доходов от замороженных российских активов, пишет RS. Украину это все равно не спасет, а США и Европа, посягнув на чужие деньги, сами себя подставили: возвращать России ее средства рано или поздно придется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии