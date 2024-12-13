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Мировое обозрение

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Запад утвердил Украине кредит на миллиарды долларов за счет российских активов

Запад утвердил Украине кредит на миллиарды долларов за счет российских активов

Западные страны выделили Киеву кредиты за счет доходов от замороженных российских активов, пишет RS. Украину это все равно не спасет, а США и Европа, посягнув на чужие деньги, сами себя подставили: возвращать России ее средства рано или поздно придется.

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