Директор Филоновской средней школы Марина Анатольевна Юсупова рассказала историю захоронения бойца Гордничева А.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Директор Филоновской средней школы Марина Анатольевна Юсупова рассказала историю захоронения бойца Гордничева А.