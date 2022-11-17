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В Госдуме предложили обязать банки фиксировать на видео выдачу кредитов пенсионерам

В Госдуме предложили обязать банки фиксировать на видео выдачу кредитов пенсионерам

РИАМО - 17 ноя. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, почему пенсионеров загоняют в долги и как помочь им не попасть на кредитную удочку, сообщает Общественная Служба Новостей.

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