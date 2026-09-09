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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейк Фишер: «В «Клипперс» раздосадованы тем, что Кавай Ленард вышел сухим из воды, могут попытаться выжать больше из сделки по нему»

Спустя неделю после наказания «Клипперс» Кавай Ленард все еще не перешел в «Торонто». «Клипперс» все еще зализывают раны и думают, что делать дальше.

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