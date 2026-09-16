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Лебедев оценил схожесть свадеб SHAMAN с Мизулиной и Пугачевы с Киркоровым

Лебедев оценил схожесть свадеб SHAMAN с Мизулиной и Пугачевы с Киркоровым

Артемий Лебедев назвал свадьбу певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов), и Екатерины Мизулиной одним из самых заметных медийных событий последних лет.

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