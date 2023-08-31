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Зарплата Райана Меркли в «Куньлуне» – около 28 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 18 августа экс-защитник «Сан-Хосе» Меркли подписал контракт с «Куньлунем» на год.

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