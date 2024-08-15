БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комплексные методы борьбы против СВУ согласно уставу FM 3-90.119 армии США: работа с населением

Комплексные методы борьбы против СВУ согласно уставу FM 3-90.119 армии США: работа с населением

Устав FM 3-90.119 армии США рассматривает борьбу против самодельных взрывных устройств как комплексную работу, которая охватывает задание, противника, местность и погоду, собственные силы и возможную поддержку, требуемое время и гражданскую среду, в которой проводится операция для армейских подразделений.

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