Комплексные методы борьбы против СВУ согласно уставу FM 3-90.119 армии США: работа с населением

Устав FM 3-90.119 армии США рассматривает борьбу против самодельных взрывных устройств как комплексную работу, которая охватывает задание, противника, местность и погоду, собственные силы и возможную поддержку, требуемое время и гражданскую среду, в которой проводится операция для армейских подразделений.