Мишустин поручил доработать нацпроект «Семья» до 1 сентября

До 1 сентября Правительство должно завершить подготовку нового национального проекта «Семья». Такое поручение по итогам стратегической сессии дал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.
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