БОЛЬШОЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ  на 2025 год  от Школы Астропсихологии Николая Денисенко

Дорогие Друзья и СоРАтники! Школа Астропсихологии Николая Денисенко представляет Большой астрологический Космопрогноз на 2025 год Основные характеристики 2025 года: (по разным системам и подходам) По Восточному гороскопу: 29 января 2025 года в 15:37 мск начнется год ЗЕЛЕНОЙ или ДЕРЕВЯННОЙ ЗМЕИ.