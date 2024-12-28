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БОЛЬШОЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ  на 2025 год  от Школы Астропсихологии Николая Денисенко

БОЛЬШОЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ  на 2025 год  от Школы Астропсихологии Николая Денисенко

    Дорогие Друзья и СоРАтники! Школа Астропсихологии Николая Денисенко представляет Большой астрологический Космопрогноз на 2025 год   Основные характеристики 2025 года: (по разным системам и подходам)   По Восточному гороскопу:  29 января 2025 года в 15:37 мск начнется год ЗЕЛЕНОЙ или ДЕРЕВЯННОЙ ЗМЕИ.

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