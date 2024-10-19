Понасенкова* включили в реестр иноагентов из-за антироссийских роликов

Блогер Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов из-за более 30 видеороликов, содержание которых носит антироссийский характер.
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