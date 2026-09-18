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RT Russia

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Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета

Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета

Владимир Зеленский назвал дефицит бюджета Украины «космическим». «Готовим некоторые предложения по выходу из дефицита, о котором я говорил, — космического, между нами говоря», — сказал он.

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