В госпитале в ЛНР организовали голосование для военнослужащих

В одном из госпиталей Луганской Народной Республики (ЛНР) организовали голосование для военнослужащих ВС РФ, проходящих лечение после ранений, полученных в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мог износиловать:...
- Бывший муж вынес ...
- «Высадить Рубио»:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым