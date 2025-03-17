О погоде на полуострове Действует предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях После продолжительной сухой и теплой погоды в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 16, 17 и 18 марта в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: днем 16 марта усиление … .