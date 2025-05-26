Более 19 тысяч человек приняли участие в благотворительном забеге «БЕГИ, ГЕРОЙ!» в Нижнем Новгороде

24 и 25 мая в Нижнем Новгороде состоялся благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!». Всего за два дня бегового праздника дистанции преодолели свыше 15 тысяч взрослых бегунов и 4 тысячи юных спортсменов.
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