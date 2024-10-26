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WP впервые за 36 лет отказалась поддержать кандидата на выборах в США

WP впервые за 36 лет отказалась поддержать кандидата на выборах в США

REUTERS/Adam Gray Американская газета The Washington Post впервые с 1988 года не будет выступать в поддержку какого-либо кандидата на предстоящих выборах президента в США, заявил директор-распорядитель издания Уильям Льюис.

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