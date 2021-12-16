«Известия»: «13-ю» пенсию могут сделать ежегодной

Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести постоянно. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство.
Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести постоянно. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство.
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