Жикович, задержанный по делу, связанному со взрывом в Монако, имеет камеру пыток

Виталий Жикович, который проходит подозреваемым по делу об убийстве 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской — именно её Интерпол объявил в розыск по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадал бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, — организовал камеру пыток в подвале своего дома.