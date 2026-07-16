Жикович, задержанный по делу, связанному со взрывом в Монако, имеет камеру пыток

Виталий Жикович, который проходит подозреваемым по делу об убийстве 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской — именно её Интерпол объявил в розыск по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадал бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, — организовал камеру пыток в подвале своего дома.
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