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Роман Ротенберг: «Российские хоккеистки давно показали миру свою силу и талант. Придет время, когда обе наши сборные поднимутся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала»

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с теплым весенним праздником – 8 марта. Для нас начало марта – это старт самой важной поры сезона, матчей за Кубок Гагарина.

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