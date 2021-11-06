В Сухопутные войска поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники

В Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.
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