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В Сухопутные войска поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники

В Сухопутные войска поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники

В Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

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