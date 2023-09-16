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Шелли-Энн Фрейзер-Прайс: «Я держу в уме Париж. Моя пятая и последняя Олимпиада»

«Я держу в уме Париж. Моя пятая и последняя Олимпиада», – написала ямайская бегунья в соцсети. Фрейзер-Прайс 36 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира в спринтерском беге.

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